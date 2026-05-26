Trento sport al centro | inaugurato il nuovo Piedicastello-Vela

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi impianti la gestione dei costi delle società?. Quali innovazioni tecniche permetteranno di allenarsi anche con la pioggia?. Chi ha proposto il progetto di rinnovamento insieme alla Giunta?. Perché questo investimento mira a cambiare il volto del quartiere?.? In Breve Investimento totale di 1.950.395 euro tra fondi comunali e bando Sport e Periferie 2024.. Partecipazione di Elisabetta Bozzarelli e Andrea La Malfa alla cerimonia del 26 maggio 2026.. Convenzione tra sindaco e ministro dello Sport firmata il 4 aprile 2025.. Nuovo manto sintetico e illuminazione LED per migliorare l'uso del centro sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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