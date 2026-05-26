Trento al secondo posto | eccelle per giovani e anziani in Italia

Trento si trova al secondo posto in Italia per qualità della vita dedicata a giovani e anziani, secondo i dati presentati durante il Festival dell’Economia il 25 maggio 2026. La classifica valuta vari aspetti legati alle condizioni di vita di queste fasce di popolazione. I risultati sono stati resi noti in occasione dell’evento, senza ulteriori dettagli sui criteri di valutazione o sui parametri specifici.

Trento si posiziona al secondo posto in Italia per qualità della vita dedicata a giovani e anziani, secondo i nuovi dati presentati durante il Festival dell’Economia lunedì 25 maggio 2026. La provincia trentina emerge con forza nelle statistiche relative alle fasce generazionali più mature e ai ragazzi, nonostante un dato meno soddisfacente che riguarda la posizione tredicesima occupata dai bambini a livello nazionale. Le informazioni sono emerse durante il panel intitolato Giovani, anziani, bambini: l’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore, uno degli appuntamenti centrali del Festival. La ricerca, giunta alla sua sesta edizione, ha ampliato il raggio d’azione includendo venti parametri specifici per ogni fascia d’età, portando il totale a sessanta statistiche provinciali verificate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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