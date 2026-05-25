Trento ai vertici della qualità della vita | seconda in Italia per giovani e anziani

Trento si conferma al secondo posto in Italia nella classifica sulla qualità della vita, sia per i giovani che per gli anziani. La posizione è stata annunciata durante il Festival dell’Economia, in occasione della presentazione dell’ultima indagine del Sole 24 Ore. La provincia si distingue per i punteggi elevati in entrambe le categorie, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama nazionale.

Trento torna ai piani alti della qualità della vita in Italia. La provincia conquista infatti il secondo posto nazionale sia nella classifica dedicata ai giovani sia in quella riservata agli anziani nella nuova edizione dell’indagine del Sole 24 Ore presentata al Festival dell’Economia. Più. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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