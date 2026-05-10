Serie A | Brescia chiude al secondo posto Trento batte Milano e centra i playoff
Nel campionato di Serie A, il Brescia si è posizionato al secondo posto in classifica, mentre Trento ha battuto Milano e si è assicurata un posto ai playoff. La lotta per il titolo prosegue con gli incontri tra Virtus e Trento, Brescia e Trieste, e Milano e Reggio, secondo il tabellone attuale. La stagione si avvia verso le fasi decisive con diverse gare ancora da disputare.
La stagione regolare di Serie A si chiude con la vittoria di Brescia (che finisce seconda) 92-71 su Sassari. Bene anche Cremona a Trieste (89-94) che saluta così con una vittoria il massimo campionato visto che nei prossimi giorni sarà ufficiale il trasferimento del titolo a Roma. Termina con un bel successo (98-71) su Udine anche la stagione di Napoli. Trento compie l’impresa, batte l’Olimpia e si prende l’ottavo posto dell’Openjobmetis, caduta alla Virtus Arena. Nell’anteprima della sfida playoff, Tortona batte Venezia grazie ad uno straordinario Hubb da 20 punti. Bologna capolista non fa sconti e sconfigge Varese 104-85 (Alston 19). Treviso, già salva, festeggia davanti al proprio pubblico la quarta vittoria di fila mandando ko Reggio Emilia che chiude sesta (Croswell 16).🔗 Leggi su Gazzetta.it
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