Serie A | Brescia chiude al secondo posto Trento batte Milano e centra i playoff

Nel campionato di Serie A, il Brescia si è posizionato al secondo posto in classifica, mentre Trento ha battuto Milano e si è assicurata un posto ai playoff. La lotta per il titolo prosegue con gli incontri tra Virtus e Trento, Brescia e Trieste, e Milano e Reggio, secondo il tabellone attuale. La stagione si avvia verso le fasi decisive con diverse gare ancora da disputare.

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La stagione regolare di Serie A si chiude con la vittoria di Brescia (che finisce seconda) 92-71 su Sassari. Bene anche Cremona a Trieste (89-94) che saluta così con una vittoria il massimo campionato visto che nei prossimi giorni sarà ufficiale il trasferimento del titolo a Roma. Termina con un bel successo (98-71) su Udine anche la stagione di Napoli. Trento compie l’impresa, batte l’Olimpia e si prende l’ottavo posto dell’Openjobmetis, caduta alla Virtus Arena. Nell’anteprima della sfida playoff, Tortona batte Venezia grazie ad uno straordinario Hubb da 20 punti. Bologna capolista non fa sconti e sconfigge Varese 104-85 (Alston 19). Treviso, già salva, festeggia davanti al proprio pubblico la quarta vittoria di fila mandando ko Reggio Emilia che chiude sesta (Croswell 16).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie A: Brescia chiude al secondo posto, Trento batte Milano e centra i playoff ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket, Serie A: Trento ai playoff! Batte Milano e beffa Varese, esclusa all’ultimoSi è chiusa la stagione regolare della Serie A di basket e sono state scritte le ultime sentenze. La Virtus batte Varese e chiude in bellezza, ai playoff c’è l’Aquila TrentoBologna, 10 maggio 2026 – Archiviata la pratica primo posto, la Virtus chiude in bellezza la propria regular season superando in Arena Varese per... Argomenti più discussi: Si chiude una stagione storica. Catania: Grande emozione, tanto affetto dagli spalti al campo; Tritium, la stagione si chiude con un’amichevole di prestigio al Rigamonti di Brescia; Basket, Divisione Regionale 2: tre bresciane per la promozione; La Virtus chiude prima, Sassari in A2. Milano raggiunge Brescia, ko a Tortona: corsa playoff aperta.