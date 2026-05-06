Turismo in Francia a Tolosa si festeggiano 30 anni dal riconoscimento Unesco del Canal du Midi
A Tolosa, in Francia, si festeggia quest’anno il trentesimo anniversario dell’iscrizione del Canal du Midi nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Si tratta di una delle opere di ingegneria più importanti del XVII secolo nel paese e rappresenta un simbolo della città di Tolosa, capitale dell’Occitania. La celebrazione coincide con i tre decenni dall’iscrizione, riconosciuta ufficialmente dall’ente internazionale.
(Adnkronos) – Celebra quest’anno il 30° anniversario della sua iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco il Canal du Midi, tra le più grandi opere di ingegneria del XVII secolo in Francia ed elemento identitario della città di Tolosa capitale dell’Occitania. Destinazioni più interessanti per uno Spring break o per un weekend di inizio estate,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Quattro concerti a Torino e una mostra speciale, oltre all'uscita del nuovo album Terre Rare: i Subsonica festeggiano alla grande i 30 anniC’è chi ha il caschetto biondo, chi una polo da principino, chi abbraccia uno scimpanzé sulla spiaggia.
Rolli Days di Primavera 2026: arriva l'edizione dedicata al ventennale del riconoscimento UnescoLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Con il...
Panoramica sull’argomento
Turismo, in Francia a Tolosa si festeggiano 30 anni dal riconoscimento Unesco del Canal du MidiTra le più grandi opere di ingegneria del XVII secolo in Francia ed elemento identitario della capitale dell’Occitania ... adnkronos.com
punta a «carta del turismo»MONTE SANT'ANGELO - Presentazione ufficiale della candidatura delle faggete del Gargano al «Man and the Biosphere» (MaB) dell’Unesco, un riconoscimento che significa impegno a sostenere uno sviluppo ... lagazzettadelmezzogiorno.it