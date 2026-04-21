La cucina italiana patrimonio Unesco | Brindisi celebra il riconoscimento mondiale

BRINDISI - Mercoledì 22 aprile, alle ore 17:00, presso il museo provinciale "Ribezzo", il Club per l'Unesco di Brindisi organizza la conferenza "La cucina italiana: Patrimonio immateriale dell'Unesco". Un appuntamento culturale che arriva a pochi mesi dal riconoscimento ufficiale giunto da Nuova.🔗 Leggi su Brindisireport.it

La cucina italiana diventa patrimonio UNESCO: riconoscimento storico per l’Italia

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