Treno travolge lo scuolabus al passaggio al livello | Morti due ragazzi e gli accompagnatori La tragedia in Belgio | cosa è successo – Il video

Un incidente tra uno scuolabus e un treno nelle Fiandre Orientali ha causato la morte di quattro persone, tra cui due studenti e due adulti. Lo scontro è avvenuto al passaggio a livello, con il veicolo che stava trasportando sette studenti. Non ci sono state altre vittime o feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Quattro persone hanno perso la vita in uno scontro tra uno scuolabus che trasportava sette ragazzi e un treno nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Secondo il quotidiano belga Le Soir, le vittime sono due adolescenti, l’autista e un accompagnatore. Ancora da chierire la dinamica dell’incidente, ma secondo le prime ricostruzioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell’impatto. « Non forniamo ancora informazioni sulle vittime, la polizia ferroviaria ha effettuato i primi accertamenti», ha dichiarato An Berger, portavoce della polizia federale. Le ricostruzioni sono in corso. L’impatto tra i due veicoli è avvenuto alle 8:15. Quando lo scuolabus ha attraversato il passaggio a livello, «l e barriere erano abbassate e i segnali luminosi erano rossi », ha confermato Infrabel, il gestore della rete ferroviaria. 🔗 Leggi su Open.online

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