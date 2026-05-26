Un treno ha investito uno scuolabus al passaggio a livello questa mattina a Buggenhout, nelle Fiandre orientali del Belgio. L’incidente ha provocato diverse vittime, senza dettagli sulle condizioni di feriti o deceduti. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, che ha coinvolto un veicolo scolastico e un convoglio ferroviario. La zona è stata isolata per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Grave incidente ferroviario questa mattina a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, in Belgio, dove un treno ha travolto uno scuolabus a un passaggio a livello causando diverse vittime. La notizia è stata confermata da Infrabel, il gestore della rete ferroviaria belga, mentre le autorità locali hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dello schianto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Soir, la collisione è avvenuta intorno alle 8.15, in un orario di intenso traffico scolastico e pendolare. Le prime informazioni parlano di numerose persone decedute a bordo dello scuolabus, anche se il bilancio ufficiale non è ancora stato reso noto dalle autorità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Belgio, treno travolge scuolabus al passaggio a livello: ci sono morti

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