Un treno ha investito uno scuolabus a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali. L’incidente è avvenuto in prossimità di un passaggio a livello stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma si segnalano diversi morti. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Il ministro dell’Interno Bernard Quintin ha segnalato diverse “vittime”, l’emittente Vrt parla di diversi morti. “È con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente a Buggenhout. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari. Auguro molto coraggio ai feriti,” ha scritto il ministro su X. Secondo Vrt, oltre all’autista, lo scuolabus trasportava sette bambini e un accompagnatore. “La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Non conosciamo le circostanze dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Treno investe scuolabus in Belgio: “Diversi morti”. L’incidente a un passaggio a livello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Belgio, scuolabus attraversa passaggio a livello: travolto in pieno da un treno passeggeri. “Ci sono morti”Lunedì mattina a Buggenhout, in Belgio, uno scuolabus è stato investito da un treno passeggeri mentre attraversava un passaggio a livello.

Leggi anche: Tragedia in Belgio: scuolabus attraversa passaggio a livello e viene travolto da un treno

Scuolabus investito da un treno in Belgio: Diversi mortiMartedì, a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello, secondo quanto riferito dall’operatore della rete ferroviaria Infrabel. L’incident ... secondopianonews.it

Belgio, scuolabus attraverso passaggio a livello: travolto in pieno da un treno passeggeri. Ci sono mortiGrave incidente ferroviario lunedì mattina a Buggenhout, in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri mentre attraversava un ... fanpage.it