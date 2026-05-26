Belgio scuolabus attraversa passaggio a livello | travolto in pieno da un treno passeggeri Ci sono morti

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lunedì mattina a Buggenhout, in Belgio, uno scuolabus è stato investito da un treno passeggeri mentre attraversava un passaggio a livello. L’incidente ha causato morti e feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il bilancio non è ancora ufficiale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle identità delle vittime o sulle circostanze precise dell’accaduto.

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Grave incidente ferroviario lunedì mattina a Buggenhout, in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri mentre attraversava un passaggio a livello. Secondo quanto riferito da Le Soir, che cita una “fonte attendibile”, nell’impatto hanno perso la vita diverse persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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