Belgio scuolabus attraversa passaggio a livello | travolto in pieno da un treno passeggeri Ci sono morti
Lunedì mattina a Buggenhout, in Belgio, uno scuolabus è stato investito da un treno passeggeri mentre attraversava un passaggio a livello. L’incidente ha causato morti e feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il bilancio non è ancora ufficiale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle identità delle vittime o sulle circostanze precise dell’accaduto.
Grave incidente ferroviario lunedì mattina a Buggenhout, in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri mentre attraversava un passaggio a livello. Secondo quanto riferito da Le Soir, che cita una “fonte attendibile”, nell’impatto hanno perso la vita diverse persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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