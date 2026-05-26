Belgio scuolabus attraversa passaggio a livello | travolto in pieno da un treno passeggeri Ci sono morti

Notizia in breve

Lunedì mattina a Buggenhout, in Belgio, uno scuolabus è stato investito da un treno passeggeri mentre attraversava un passaggio a livello. L’incidente ha causato morti e feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il bilancio non è ancora ufficiale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle identità delle vittime o sulle circostanze precise dell’accaduto.