Uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali. L’incidente è avvenuto quando il veicolo ha attraversato il passaggio, senza riuscire ad evitare la collisione. Non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sulle eventuali vittime. La polizia sta indagando sull’accaduto e sul motivo per cui il veicolo abbia attraversato il passaggio in quel momento.

Uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Il ministro dell'Interno Bernard Quintin ha segnalato diverse “vittime" e pure l'emittente Vrt parla di diversi morti. "È con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente a Buggenhout. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari. Auguro molto coraggio ai feriti," ha scritto il ministro su X. Secondo Vrt, oltre all'autista, lo scuolabus trasportava sette bambini e un accompagnatore. "La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Non conosciamo le circostanze dell'incidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tragedia in Belgio: scuolabus attraversa passaggio a livello e viene travolto da un treno

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