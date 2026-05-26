Trenitalia modifiche alla circolazione per lavori sulla Napoli-Bari

Da zon.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per lavori di potenziamento sulla linea ad alta velocità tra Napoli e Bari, sono state apportate modifiche alla circolazione ferroviaria in Campania e nel Sud Italia. Le modifiche riguardano principalmente variazioni di orari e percorsi dei treni sulla tratta interessata. Le operazioni di lavoro sono programmate per migliorare le infrastrutture e la capacità della linea. I passeggeri sono invitati a consultare gli aggiornamenti ufficiali per le modifiche temporanee ai servizi ferroviari.

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Modifiche alla circolazione ferroviaria in Campania e nel Sud Italia per i lavori di potenziamento della linea AVAC Napoli – Bari. Trenitalia ha annunciato una serie di variazioni che interesseranno linee Alta Velocità, Intercity e treni Regionali nel corso del mese di giugno 2026. Gli interventi rientrano nel progetto di realizzazione della nuova linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari e comporteranno sospensioni temporanee della circolazione ferroviaria su diverse tratte strategiche. Le tratte interessate dai lavori. Nel dettaglio, dal 1° al 30 giugno 2026 sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli CentraleNapoli Campi Flegrei – Cancello. 🔗 Leggi su Zon.it

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Lavori di manutenzione, Trenitalia: modifiche alla circolazione

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