Per lavori di potenziamento sulla linea ad alta velocità tra Napoli e Bari, sono state apportate modifiche alla circolazione ferroviaria in Campania e nel Sud Italia. Le modifiche riguardano principalmente variazioni di orari e percorsi dei treni sulla tratta interessata. Le operazioni di lavoro sono programmate per migliorare le infrastrutture e la capacità della linea. I passeggeri sono invitati a consultare gli aggiornamenti ufficiali per le modifiche temporanee ai servizi ferroviari.

Modifiche alla circolazione ferroviaria in Campania e nel Sud Italia per i lavori di potenziamento della linea AVAC Napoli – Bari. Trenitalia ha annunciato una serie di variazioni che interesseranno linee Alta Velocità, Intercity e treni Regionali nel corso del mese di giugno 2026. Gli interventi rientrano nel progetto di realizzazione della nuova linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari e comporteranno sospensioni temporanee della circolazione ferroviaria su diverse tratte strategiche. Le tratte interessate dai lavori. Nel dettaglio, dal 1° al 30 giugno 2026 sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli CentraleNapoli Campi Flegrei – Cancello. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Trenitalia, modifiche alla circolazione per lavori sulla Napoli-Bari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lavori di manutenzione, Trenitalia: modifiche alla circolazione

Notizie e thread social correlati

Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla linea Napoli-Salerno: i disagiNei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio 2026, sulla linea Napoli-Salerno sarà effettuata una manutenzione programmata lungo la...

TRENITALIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA FL7 ROMA – NAPOLI (VIA FORMIA)Il servizio ferroviario tra Roma e Napoli via Formia subirà variazioni nelle date del 17, 24, 30 e 31 maggio 2026 a causa di lavori di manutenzione...

Temi più discussi: Alta velocità, lavori sulla Verona-Vicenza: modifiche ai treni notturni e stop alla circolazione tra Brescia e Padova nel weekend; Modifiche alla circolazione degli Intercity Notte: tutte le info per i treni da Reggio Calabria; Lavori in stazione, per due giorni cambiano orari e corse dei regionali; Lavori sulla linea Orte-Falconara, cambia la circolazione ferroviaria: i treni interessati.

Trenitalia, lavori sulla Napoli–Baridal 1° al 30 giugno 2026 la circolazione è sospesa sulla linea Napoli Centrale/ Napoli Campi Flegrei – Cancello; dal 10 al 30 giugno 2026 la circolazione è sospesa tra Caserta e Benevento; dal 27 al 3 ... irpinia24.it

Giugno nero per pendolari e viaggiatori: stop alle linee Napoli-Cancello e Caserta-Benevento per i lavori Alta velocitàTrenitalia annuncia pesanti modifiche alla circolazione ferroviaria fino al 30 giugno. Previsti bus sostitutivi, cancellazioni e variazioni per Frecce, Intercity e Regionali ... casertanews.it