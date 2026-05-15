TRENITALIA | MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA FL7 ROMA – NAPOLI VIA FORMIA

Il servizio ferroviario tra Roma e Napoli via Formia subirà variazioni nelle date del 17, 24, 30 e 31 maggio 2026 a causa di lavori di manutenzione programmata. Durante queste giornate, alcuni treni regionali, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia saranno soggetti a modifiche negli orari e nelle rotte. La circolazione sarà temporaneamente alterata in corrispondenza di queste date, senza ulteriori dettagli sulle specifiche variazioni o sui percorsi alternativi.

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I treni del Regionale subiscono modifiche di d’orario, cancellazioni e variazioni. Previsto servizio bus fra le stazioni di Formia e Villa Literno, Formia e Napoli C.le, Formia – Minturno, Sessa Aurunca e Formia, Latina e Minturno, Campoleone e Minturno e Sessa Aurunca e Latina. Nelle notti 1617, 2324, 3031 maggio i treni Intercity Notte Milano C.leRoma Termini – Messina C.leSiracusaPalermo C.le, Reggio di Calabria C.leSalerno – Torino P. Nuova subiscono modifiche d’orario eo variazioni di percorso, con perdita di alcune fermate intermedie. Previsto servizio bus sostitutivo per alcuni treni Intercity e Intercity notte. I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - TRENITALIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA FL7 ROMA – NAPOLI (VIA FORMIA) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla FL7 Roma-Napoli (via Formia): disagi anche a SalernoIl 17, 24, 30 e 31 maggio 2026, per lavori di manutenzione programmata sulla linea Napoli – Roma (via Formia), alcuni treni del Regionale, Intercity... Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla linea Roma-FirenzeArezzo, 30 marzo 2026 – Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea AV Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12... Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 previste modifiche alla circolazione ferroviaria per interventi di manutenzione nella stazione di Cutro. Attivi bus sostitutivi tra Catanzaro Lido e Crotone #InCalabria x.com Modifiche alla circolazione sulla linea Torino-Modane, cancellati i Frecciarossa da e per ParigiTORINO – Come successo già nel mese di aprile, Trenitalia fa sapere che sono previste modifiche alla circolazione dei treni per consentire interventi di manutenzione straordinaria alle opere d’arte ne ... quotidianopiemontese.it Trenitalia: lavori sulla Messina-Catania-Siracusa, scatta il piano bus nei fine settimana di maggioInterventi tecnici alla stazione di Acireale e nella tratta Taormina-Letojanni comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria per tre weekend consecutivi a partire dal prossimo ... gazzettadelsud.it