Trenitalia modifiche alla circolazione sulla linea Napoli-Salerno | i disagi

Nei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio 2026, sulla linea Napoli-Salerno sarà effettuata una manutenzione programmata lungo la tratta via Monte del Vesuvio. Per questo motivo, Trenitalia ha annunciato modifiche ai programmi di circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza e regionali, con possibili disagi per i passeggeri che utilizzano questa tratta durante le date indicate.

Nei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio 2026 per consentire lavori di manutenzione programmata lungo la linea Napoli – Salerno (via Monte del Vesuvio) sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza e del Regionale di Trenitalia.In particolare.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla linea Roma-FirenzeArezzo, 30 marzo 2026 – Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea AV Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12... Regionale Campania, Trenitalia: modifiche alla circolazione sulle linee Napoli – Caserta e Caserta – SalernoREGIONALE CAMPANIA, TRENITALIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE NAPOLI – CASERTA (VIA CANCELLO) E CASERTA - SALERNO In particolare, sulla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni regionali: tutte le informazioni; Treni Roma–Napoli in tilt oggi, ritardi e cancellazioni: news e aggiornamenti; Guasto sull’Alta Velocità Napoli-Roma, la circolazione sta tornando alla normalità; Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma, la circolazione verso la piena normalità. Lavori sulla Napoli–Salerno via Monte del Vesuvio: disagi anche per i pendolari casertaniScopri tutti i dettagli riguardo Lavori sulla Napoli–Salerno via Monte del Vesuvio: disagi anche per i pendolari casertani . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Guasto ai sistemi ferroviari, caos nel nodo di Napoli: per ore treni in ritardo e percorsi deviatiCircolazione ferroviaria rallentata da stamattina nel nodo di Napoli per un guasto al sistema di comunicazione GSM-R. Tecnici al lavoro, treni su itinerari alternativi con ritardi e modifiche ... napolitoday.it STABIESI AL 100 %. . Castellammare di Stabia Torre annunziata Napoli Salerno Trenitalia Nuovi Lavori 51 giorni di passione, 51 giorni di sacrifici: è quello che ci aspetta, soprattutto per chi come noi vive ogni giorno il treno. Sì, perché ormai è ufficiale: dal 10 facebook