Trenitalia modifiche alla circolazione per lavori | i disagi per i pendolari

Notizia in breve

Le linee ferroviarie Napoli – Caserta via Cancello, Caserta – Benevento – Foggia e Caserta – Salerno sono soggette a modifiche nella circolazione a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla costruzione della nuova linea AVAC Napoli-Bari. Questi interventi comportano variazioni nell’orario e nelle tratte percorse, causando disagi ai pendolari che utilizzano regolarmente questi percorsi. Le modifiche sono temporanee e sono state comunicate dalle compagnie ferroviarie coinvolte.