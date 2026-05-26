Trenitalia modifiche alla circolazione per lavori | i disagi per i pendolari

Da salernotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le linee ferroviarie Napoli – Caserta via Cancello, Caserta – Benevento – Foggia e Caserta – Salerno sono soggette a modifiche nella circolazione a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla costruzione della nuova linea AVAC Napoli-Bari. Questi interventi comportano variazioni nell’orario e nelle tratte percorse, causando disagi ai pendolari che utilizzano regolarmente questi percorsi. Le modifiche sono temporanee e sono state comunicate dalle compagnie ferroviarie coinvolte.

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Modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Napoli – Caserta (via Cancello), Caserta –Benevento – Foggia e Caserta – Salerno per lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla realizzazione della nuova linea AVAC Napoli-Bari.Le linee coinvolte dal 1° al 30 giugno 2026 la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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