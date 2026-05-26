Trenitalia modifiche alla circolazione | lavori AV AC Napoli–Bari

Sono stati annunciati lavori sulla linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità tra Napoli e Bari. Per l’occasione, sono stati programmati interventi infrastrutturali tra le due regioni. Durante i lavori, alcuni treni saranno sostituiti con servizi di autobus. La circolazione ferroviaria sarà temporaneamente modificata, con orari e percorsi che potrebbero subire variazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di conclusione dei lavori.

Pertanto, i treni Frecciarossa e Frecciargento di Trenitalia (Gruppo FS) sulla relazione Roma – Lecce subiscono limitazioni di percorso a Caserta e modifiche al programma di circolazione dei treni. Previsti alcuni impatti anche nei giorni 9 giugno e 1° luglio. Alcuni treni Intercity e del Regionale subiscono modifiche e variazioni nei periodi interessati dai lavori. L’accesso ai bus sostitutivi AV è consentito, gratuitamente e senza prenotazione, ai possessori di abbonamento AV e Carnet Smart per la tratta Caserta-Roma. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, sono previsti collegamenti con bus nelle tratte interessate dalle interruzioni in connessione con i treni Intercity e AV. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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Lavori di manutenzione, Trenitalia: modifiche alla circolazione

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