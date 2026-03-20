ritardo treni nel nodo di firenze per persone non autorizzate sui binari

A Firenze, oggi, il traffico ferroviario nel nodo cittadino è stato notevolmente rallentato a causa di un intervento delle forze dell'ordine. La causa è una segnalazione di persone non autorizzate che si trovavano nei pressi della linea ferroviaria all'altezza di Firenze Castello. La presenza di questi individui ha provocato un blocco temporaneo dei treni in transito nella zona.

Firenze, 20 marzo 2026 – Traffico fortemente rallentato per i treni nel nodo fiorentino per una segnalazione di “persone non autorizzate nei pressi della linea” all’altezza di Firenze Castello. Il problema si è verificato poco prima delle 13; intorno alle 14 la circolazione è tornata regolare secondo quanto riporta il sito di Trenitalia. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti. Numerosi pendolari, sulle pagine social a loro dedicate, hanno raccontato della lunga attesa per percorrere il breve tratto interessato, non senza frustrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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