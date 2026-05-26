Persone sui binari a Reggio Emilia | treni in ritardo fino a 2 ore sull' Alta Velocità Milano-Bologna

Notizia in breve

Un gruppo di persone si trova sui binari vicino a Reggio Emilia, causando ritardi fino a due ore sui treni alta velocità tra Milano e Bologna. La circolazione è stata sospesa temporaneamente e poi rallentata, con i treni che hanno subito cancellazioni e deviazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che stanno gestendo la situazione e verificando le motivazioni della presenza sui binari. La circolazione ferroviaria non è ancora stata completamente ripristinata.