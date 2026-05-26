Persone sui binari a Reggio Emilia | treni in ritardo fino a 2 ore sull' Alta Velocità Milano-Bologna
Un gruppo di persone si trova sui binari vicino a Reggio Emilia, causando ritardi fino a due ore sui treni alta velocità tra Milano e Bologna. La circolazione è stata sospesa temporaneamente e poi rallentata, con i treni che hanno subito cancellazioni e deviazioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che stanno gestendo la situazione e verificando le motivazioni della presenza sui binari. La circolazione ferroviaria non è ancora stata completamente ripristinata.
Reggio Emilia, 26 maggio 2026 – Circolazione fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la "presenza di persone non autorizzate" nei pressi della linea a Reggio Emilia. Lo rende noto Trenitalia sui suoi canali. I treni Alta Velocità - aggiunge Trenitalia - "alcuni dei quali possono essere instradati sulla linea convenzionale", possono registrare ritardi fino a 120 minuti. Treni in ritardo. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali possono essere instradati sulla linea convenzionale, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: • FR 9514 Salerno (9:23) - Torino Porta Nuova (16:06): il treno oggi ferma a Reggio Emilia anziché Reggio Emilia AV Mediopadana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Linea Alta Velocità Milano - Bologna, dalle ore 13:30 circolazione ferroviaria rallentata in prossimità di Reggio Emilia AV per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.ht x.com
Circolazione fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia. Lo rende noto Trenitalia sui suoi canali. Si registrano ritardi fino a 2 ore. ANSA facebook
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