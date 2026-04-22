L’attenzione si concentra sulla possibilità di un blocco dello Stretto di Hormuz, che potrebbe avere ripercussioni non solo sul mercato petrolifero, ma anche su quello alimentare. ORA! richiede un intervento immediato da parte del Governo, sollecitando l’apertura di un tavolo di confronto per affrontare i rischi economici di una eventuale chiusura prolungata. La preoccupazione riguarda principalmente la tutela dell’agricoltura, dell’industria alimentare e degli approvvigionamenti strategici.

ORA! avverte sui rischi economici di un blocco prolungato dello Stretto di Hormuz e chiede al Governo un piano urgente per tutelare agricoltura, industria alimentare e approvvigionamenti strategici.. “Di stretto di Hormuz si parla come di una questione di petrolio ma è molto di più. Da quello stretto di mare largo 33 chilometri, passano ammoniaca e urea, fertilizzanti azotati essenziali nell’agricoltura moderna, e prodotti nel Golfo, che arrivano ai campi italiani direttamente o via trader europei. Se lo stretto resta chiuso per settimane, non si fermano solo i carburanti ma al contempo si comprime l’offerta mondiale di fertilizzanti e la capacità europea di produrli in casa, perché anche i nostri impianti lavorano col gas “, lo dichiara in una nota Michele Boldrin, Segretario Nazionale del partito ORA!.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Hormuz, M. Boldrin (ORA!): chiusura stretto non è solo questione di petrolio ma anche alimentare. Governo apra subito tavolo di confronto

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