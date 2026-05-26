Oggi tra le 13.30 e le 15.30 i treni sull'Alta Velocità tra Milano e Bologna sono stati sospesi o hanno subito ritardi fino a due ore. La circolazione sulla linea è stata fortemente rallentata a causa di un problema tecnico a Reggio Emilia. Non sono stati segnalati incidenti o altre cause specifiche. La situazione ha interessato diversi convogli, creando disagi ai passeggeri.

Reggio Emilia, 26 maggio 2026 – Circolazione fortemente rallentata tra le 13.30 e le 15.30 di oggi, sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna. Nei pressi della linea a Reggio Emilia è stata vista una persona con problemi psichici che camminava sui binari. Per questo motivo il traffico ferroviario è stato momentaneamente interrotto per consentire l’allontanamento dell’individuo e non compromettere la sicurezza dell’area. Per fortuna nessun tragedia, insomma. Ma questo il motivo per cui Trenitalia ha reso noto sui suoi canali di ritardi per ‘persone sui binari’. Alcuni dei treni Alta Velocità - ha aggiunto Trenitalia - "possono essere instradati sulla linea convenzionale" e possono registrare ritardi fino a 120 minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Treni fermi fino a 2 ore sull'Alta Velocità Milano-Bologna: cos’è successo a Reggio Emilia

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