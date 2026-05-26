I treni sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna sono stati fermati a Reggio Emilia a causa di persone sui binari. La circolazione è rimasta sospesa per diverse ore, causando ritardi superiori alle due ore. Numerosi treni sono stati cancellati o hanno subito variazioni di orario. La circolazione è ancora in fase di ripresa, con i treni che stanno gradualmente ripartendo secondo i nuovi orari. Non ci sono stati segnalati feriti o incidenti gravi.

L’intervento delle Forze dell’Ordine è ancora in corso. Si registrano rallentamenti fino a 120 minuti e variazioni di percorso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Alta velocità, Milano-Bologna: treni bloccati a Reggio Emilia da “persone sui binari”. Ritardi oltre due ore

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TRENI SUBURBANI nel PASSANTE DI MILANO alla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI SOTTERRANEA

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