Per un mese, i treni tra Napoli e Benevento non circoleranno a causa di lavori di potenziamento sulla linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari. La sospensione della circolazione è stata annunciata per consentire interventi di manutenzione e miglioramento infrastrutturale. Durante questo periodo, i pendolari e i viaggiatori dovranno trovare alternative di trasporto, con disagi previsti per chi utilizza questa tratta quotidianamente. La sospensione durerà circa un mese, senza indicazioni precise sulla data di riattivazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Un mese di disagi per pendolari e viaggiatori a causa dei lavori di potenziamento sulla linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari. Trenitalia ha annunciato importanti modifiche alla circolazione ferroviaria tra Napoli, Caserta, Benevento e Foggia per consentire gli interventi infrastrutturali legati alla nuova linea AVAC. Nel dettaglio, dal 1° al 30 giugno sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli CentraleNapoli Campi Flegrei-Cancello. Dal 10 al 30 giugno, invece, stop ai treni tra Caserta e Benevento, mentre dal 27 al 30 giugno la sospensione interesserà anche le linee Caserta-Salerno e Cancello-Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Treni, estate da incubo tra Napoli e Benevento: stop alla circolazione per un mese

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