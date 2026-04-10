stop alla circolazione dei treni veloci tra roma firenze nel fine settimana

Nel fine settimana, i treni veloci tra Roma e Firenze non circoleranno fino a domenica pomeriggio. La decisione riguarda tutta la tratta, senza indicazioni di eventuali variazioni o riprese in anticipo. La sospensione interessa tutti i servizi programmati, senza specificare motivazioni o alternative disponibili per i viaggiatori. La linea resterà chiusa al traffico ferroviario durante le ore indicate.

AGI - Stop alla circolazione dei treni veloci tra Roma e Firenze nel fine settimana fino a domenica pomeriggio. Prenderanno il via, infatti, dalla mezzanotte di questa sera gli interventi di attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospensione della circolazione fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. I treni e le tratte interessate ai lavori . L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto–Settebagni, completando l’installazione del sistema ERTMS sull’intera direttrice AV Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Agi.it

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Stop alla circolazione dei treni sulla linea Roma-Firenze nel fine settimanaAGI - Stop alla circolazione dei treni tra Roma e Firenze nel fine settimana fino a domenica pomeriggio.

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Stop ai treni veloci sulla linea Roma Firenze nel weekend

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