Ferrovia Bari-Napoli cantieri in corso | stop ai treni per 20 giorni scattano le modifiche alla circolazione

Per circa 20 giorni, i treni sulla linea ferroviaria tra Bari e Napoli non circoleranno a causa di lavori in corso. Il cantiere riguarda la realizzazione del doppio binario sulla tratta Napoli-Cancello, che si estende per oltre 15 chilometri. Questa fase dei lavori fa parte di un progetto più ampio per l’alta velocità e alta capacità sulla linea, con l’obiettivo di migliorare l’infrastruttura e facilitare l'interscambio tra le stazioni.

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