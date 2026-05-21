Roland Garros Sinner debutta contro francese Tabur | il sorteggio del tabellone maschile

Al Roland Garros 2026, in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno, Jannik Sinner affronterà al primo turno il francese Clement Tabur. La partita segna l'inizio del suo percorso nel torneo, che si svolge sulla terra battuta. Il sorteggio del tabellone maschile ha deciso questa sfida tra il tennista italiano e il giocatore francese, senza ulteriori dettagli sui turni successivi. La competizione si prepara a coinvolgere numerosi atleti provenienti da tutto il mondo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner debutterà contro il francese Clement Tabur al primo turno del Roland Garros 2026, in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Lo ha stabilito il sorteggio del tabellone del singolare maschile effettuato oggi, 21 maggio. L'azzurro, numero 1 del mondo, è reduce da 5 titoli consecutivi in stagione. Ha trionfato a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Al Roland Garros, un anno fa, Sinner è stato sconfitto in finale dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che quest'anno non salta l'appuntamento parigino per un infortunio al polso. Tabur entra nel tabellone principale grazie ad una wild card. Al secondo turno, nella parte alta del tabellone, Sinner troverebbe uno tra il britannico Jacob Fearnley e l'argentino Juan Manuel Cerundolo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Sinner survives scare in Madrid

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