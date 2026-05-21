Roland Garros 2026 i sorteggi del tabellone maschile | ecco con chi gioca Sinner

Il tabellone maschile di Roland Garros 2026 è stato reso noto, con il primo turno che vede Jannik Sinner affrontare il francese Clement Tabur. La competizione si svolgerà a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno e vede i giocatori pronti a scendere in campo per la prima volta in questo torneo sulla terra battuta. La sfida tra Sinner e Tabur rappresenta l'inizio del cammino per il tennista italiano nella manifestazione.

Parigi, 21 maggio 2026 – Jannik Sinner debutterà contro il francese Clement Tabur al primo turno del Roland Garros 2026, in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Lo ha stabilito il sorteggio del tabellone del singolare maschile effettuato oggi, 21 maggio. L’azzurro, numero 1 del mondo, è reduce da 5 titoli consecutivi in stagione. Ha trionfato a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Al Roland Garros, un anno fa, Sinner è stato sconfitto in finale dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che quest’anno non salta l’appuntamento parigino per un infortunio al polso. Tabur entra nel tabellone principale grazie ad una wild card. Al secondo turno, nella parte alta del tabellone, Sinner troverebbe uno tra il britannico Jacob Fearnley e l’argentino Juan Manuel Cerundolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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