Tre operai sono morti in incidenti sul lavoro in tre diverse località: uno ad Altopascio, schiacciato da una pressa; gli altri due a Catania e Cavriago. La giornata si è rivelata particolarmente tragica, con i sindacati che esprimono rabbia e chiedono maggiori controlli e sicurezza. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause degli incidenti. Nessuna informazione sui nomi delle vittime è stata resa nota.

Martedì nero per le morti sul lavoro, tre operai hanno perso la vita mentre stavano svolgendo le loro mansioni in Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna. Il primo incidente è avvenuto ad Altopascio (Lucca), altri due a Catania e a Cavriago (Reggio Emilia). Rabbia dei sindacati, proclamato uno sciopero dei metalmeccanici a Lucca. Tre operai morti sul lavoro L'incidente sul lavoro in Toscana Gli incidenti in Sicilia ed Emilia Romagna La rabbia dei sindacati e lo sciopero Tre operai morti sul lavoro I tre incidenti mortali sul lavoro sono avvenuti a distanza di poche ore l’uno dall’altro e con modalità molto simili, ovvero per schiacciamento. Le vittime sono lavoratori ad Altopascio (Lucca), a Catania e a Cavriago (Reggio Emilia). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tre operai morti sul lavoro tra Altopascio, Catania e Cavriago, giornata drammatica e rabbia dei sindacati

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