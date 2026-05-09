Tre braccianti morti a Chioggia rabbia dei sindacati | Subito accertamenti l' agricoltura ad alto rischio

Questa mattina a Chioggia si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto un minivan con sette lavoratori agricoli a bordo, di cui tre sono deceduti. L’incidente è avvenuto in località Ca’ Lino e ha causato la morte di tre cittadini marocchini, mentre altri sei sono rimasti coinvolti. La notizia ha suscitato reazioni da parte dei sindacati, che chiedono immediati accertamenti. È il secondo incidente mortale in provincia di Venezia in due giorni.

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La tragedia di questa mattina all'alba in località Ca' Lino a Chioggia, con tre lavoratori agricoli marocchini rimasti uccisi nel ribaltamento di un minivan con cui (insieme ad altri sei) si stavano recano nei campi, oltre a portare a quattro i morti sul lavoro in provincia di Venezia in due.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Un minivan in acqua e tre morti a Chioggia Minivan finisce in un canale, tre morti a Chioggia(Adnkronos) – Tragedia in provincia di Venezia, dove i corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Minivan finisce dentro un canale nel Veneziano, morti tre braccianti; Venezia, minivan con 9 persone a bordo finisce in un canale: 3 morti; Venezia, strage sul lavoro. Nove braccianti a bordo di un minivan finiscono in un canale: tre morti; Sorpresi ad abbandonare rifiuti in strada nel Siracusano: tre persone denunciate. Minivan di braccianti stranieri finisce in un canale a Chioggia, tre morti intrappolati. In sei si salvanoVenezia, 9 maggio 2026 – Tre lavoratori stranieri sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia). Sono rimasti intrappolati nel minivan su cui viaggiavano, finito in un canale ... quotidiano.net Minivan finisce dentro un canale nel Veneziano, tre morti(ANSA) - VENEZIA, 09 MAG - Tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia (Venezia), dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. Dopo il r ... msn.com