Tre braccianti morti a Chioggia rabbia dei sindacati | Subito accertamenti l' agricoltura ad alto rischio
Questa mattina a Chioggia si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto un minivan con sette lavoratori agricoli a bordo, di cui tre sono deceduti. L’incidente è avvenuto in località Ca’ Lino e ha causato la morte di tre cittadini marocchini, mentre altri sei sono rimasti coinvolti. La notizia ha suscitato reazioni da parte dei sindacati, che chiedono immediati accertamenti. È il secondo incidente mortale in provincia di Venezia in due giorni.
La tragedia di questa mattina all'alba in località Ca' Lino a Chioggia, con tre lavoratori agricoli marocchini rimasti uccisi nel ribaltamento di un minivan con cui (insieme ad altri sei) si stavano recano nei campi, oltre a portare a quattro i morti sul lavoro in provincia di Venezia in due.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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