Tre mesi e mezzo senza scuola | un problema che nessuno vuole risolvere

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia in Italia ha trascorso tre mesi e mezzo senza poter frequentare la scuola. La mancanza di supporto istituzionale ha costretto i genitori a gestire la situazione senza aiuti ufficiali, portando a un aumento di ansia e stress. La situazione evidenzia difficoltà nel sistema di assistenza, che non fornisce soluzioni tempestive o concrete. La mancanza di interventi ha portato a ricorrere a terapie e farmaci per affrontare le conseguenze psicologiche di questa assenza prolungata.

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Essere una famiglia in Italia è complicato. Richiede uno sforzo di adattamento, sopportazione, accettazione del supporto zero che le istituzioni ti danno da richiedere massicce dosi di ansiolitici (meglio: “antirabbici”) e psicoterapia. E quando tu, magari, hai cominciato a fare pace con il fatto di dover essere famiglia in Italia, perché per il momento emigrare non puoi, accade qualcosa che ha dell’inverosimile. La Regione Emilia Romagna decide, e ci mette 3 milioni di euro, di riaprire le scuole materne, solo materne, il primo settembre. E non per la didattica – cioè il calendario scolastico resta uguale, infatti sono opzionali – ma per attività ricreative, in modo da sostenere quei genitori arrivati alla fine dell’estate a corto di energie e di soldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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