Una famiglia in Italia ha trascorso tre mesi e mezzo senza poter frequentare la scuola. La mancanza di supporto istituzionale ha costretto i genitori a gestire la situazione senza aiuti ufficiali, portando a un aumento di ansia e stress. La situazione evidenzia difficoltà nel sistema di assistenza, che non fornisce soluzioni tempestive o concrete. La mancanza di interventi ha portato a ricorrere a terapie e farmaci per affrontare le conseguenze psicologiche di questa assenza prolungata.

Essere una famiglia in Italia è complicato. Richiede uno sforzo di adattamento, sopportazione, accettazione del supporto zero che le istituzioni ti danno da richiedere massicce dosi di ansiolitici (meglio: “antirabbici”) e psicoterapia. E quando tu, magari, hai cominciato a fare pace con il fatto di dover essere famiglia in Italia, perché per il momento emigrare non puoi, accade qualcosa che ha dell’inverosimile. La Regione Emilia Romagna decide, e ci mette 3 milioni di euro, di riaprire le scuole materne, solo materne, il primo settembre. E non per la didattica – cioè il calendario scolastico resta uguale, infatti sono opzionali – ma per attività ricreative, in modo da sostenere quei genitori arrivati alla fine dell’estate a corto di energie e di soldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre mesi e mezzo senza scuola: un problema che nessuno vuole risolvere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SARA È TORNATA! LA MIGLIORE AMICA DI ZIA NICOLE TORNA A SCUOLA PER SALVARLA DAI BULLI!

Notizie e thread social correlati

La Nazionale non è il sistema calcio e c’è un problema che è già possibile risolvereLa Nazionale si trova ad affrontare una questione che coinvolge l'intero sistema calcio nazionale.

La Nazionale non è il sistema calcio: c’è un problema che è già possibile risolvereLa Nazionale italiana di calcio sta affrontando alcune difficoltà che si riflettono sul suo rendimento.

Temi più discussi: Funaro, tre mesi e mezzo difficili a causa della chiusura di ponte al Pino; Blog | Tre mesi e mezzo senza scuola: un problema che nessuno vuole risolvere; Alessia Mureddu, la missionaria di Macomer: I miei tre mesi e mezzo in Sierra Leone, un giorno ci tornerò; Tre mesi e mezzo di chiusura al traffico per i lavori a Ponte al Pino.

Funaro, tre mesi e mezzo difficili a causa della chiusura di ponte al Pino(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - Saranno tre mesi e mezzo difficili, questo lo sappiamo, ma con l'obiettivo poi di avere un ponte più sicuro. Lo ha detto stamani la sindaca di Firenze Sara Funaro che ha e ... msn.com

Chiusura Ponte al Pino a Firenze, Funaro: Tre mesi e mezzo difficili. L'appello a prendere l'auto il meno possibile x.com

Chelsea, esonero per Rosenior dopo soli tre mesi e mezzo in panchinaIl Chelsea ha interrotto il rapporto con l'allenatore Liam Rosenior dopo appena tre mesi e mezzo dal suo arrivo sulla panchina dei Blues. Il club londinese ha annunciato l'esonero dell'ex tecnico ... it.blastingnews.com

Kiva sta crescendo veloce. Ha 3 mesi e mezzo. reddit