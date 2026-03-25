La Nazionale non è il sistema calcio | c’è un problema che è già possibile risolvere

La Nazionale italiana di calcio sta affrontando alcune difficoltà che si riflettono sul suo rendimento. Si tratta di un problema che può essere risolto, secondo alcune analisi, ma per capirlo bisogna osservare la situazione da una prospettiva più ampia. La questione non riguarda solo la squadra, ma anche il sistema calcio nel suo complesso, che presenta criticità da affrontare.

I problemi in qualche caso sono come le montagne: bisogna allontanarsi per vederli meglio, e solo allora magari è possibile aggirarli (o addirittura passarci in mezzo). E allora per capire perché il calcio italiano si trova per la terza volta consecutiva sull’orlo del baratro, ci siamo allontanati, guardando alla stampa estera, mentre racconta di una vigilia di Italia-Irlanda del Nord, prima gara dei playoff per il Mondiale 2026. Nota bene: il sistema calcio potrebbe aiutare la Nazionale, ma alla vigilia di una gara secca è come parlare di costruire una macchina a idrogeno per fare 100 mt: aiuterebbe, ma conta altro al momento. Per la Reuters, il problema sta nell’incapacità del Belpaese di formare giovani ed avere fiducia negli stessi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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