La Nazionale non è il sistema calcio e c’è un problema che è già possibile risolvere

La Nazionale si trova ad affrontare una questione che coinvolge l'intero sistema calcio nazionale. Alcuni esperti hanno evidenziato che il problema potrebbe essere risolto con interventi mirati. Si tratta di una situazione che richiede un'analisi accurata per individuare le soluzioni più efficaci. La questione viene considerata ormai sotto una luce diversa, con la possibilità di intervenire concretamente.

I problemi in qualche caso sono come le montagne: bisogna allontanarsi per vederli meglio, e solo allora magari è possibile aggirarli (o addirittura passarci in mezzo). E allora per capire perché il calcio italiano si trova per la terza volta consecutiva sull’orlo del baratro, ci siamo allontanati, guardando alla stampa estera, mentre racconta di una vigilia di Italia-Irlanda del Nord, prima gara dei playoff per il Mondiale 2026. Per la Reuters, il problema sta nell’incapacità del Belpaese di formare giovani ed avere fiducia negli stessi. Sacrosanto, il sistema non funziona. Soprattutto in quelli che sono i meccanismi di valorizzazione dei giovani dalla Serie C in poi. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Conte: “Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. McTominay si porta il problema da tempo.”In conferenza: “noi alleniamo i calciatori ma loro vanno in campo, se i calciatori non ci sono è difficile fare risultato e portare a casa la...

Leggi anche: I dispositivi fantasma che rallentano il tuo Wi-Fi senza che tu lo sappia: ecco come risolvere il problema

Bullied at home, she is the CEO’s secret love for 10 years, and he spoils her endlessly

Tutto quello che riguarda La Nazionale non è il sistema calcio e...

Temi più discussi: L’altra Italia sa vincere e dà lezioni a un calcio che rischia ancora il Mondiale; Mondiali, per la Nazionale in palio non c’è solo la gloria: quanto incassa l’Italia se si qualifica; The last dance: il crollo del calcio in Italia; Due percorsi, una sola visione: qualità e crescita per il golf italiano.

Sostenibilità Ssn. La relazione dell’Igiene e Sanità: Sistema è in lento logoramento. E non è in grado di sopportare ulteriori tagliPresentata ufficialmente la relazione della commissione del Senato. Le politiche per la tutela della salute sono uno strumento fondamentale per la coesione sociale, un potente traino per l’economia e ... quotidianosanita.it

La neuropsicologia nel sistema sanitario nazionale: un riconoscimento dimenticatola Neuropsicologia studia i processi cognitivo-comportamentali e i substrati anatomo-fisiologici ad essi correlati. E’ un’area specialistica, inserita nel Sistema Sanitario Nazionale, che si occupa ... quotidianosanita.it

Buona la prima per la Nazionale Under 17! Gli azzurrini battono in rimonta il Portogallo nell’esordio al percorso di qualificazione ai prossimi Europei - facebook.com facebook

I MIGLIORI MARCATORI ALL-TIME DELLA NAZIONALE ITALIANA 1 - Luigi Riva 35 2 - Giuseppe Meazza 33 3 - Silvio Piola 30 4 - Roberto Baggio e Alessandro Del Piero 27 6 - Adolfo Baloncieri, Filippo Inzaghi e Alessandro Altobelli 25 9 - Christian Vieri e Fr x.com