Lavoratori in nero videosorveglianza abusiva e sicurezza inesistente | 5 attività sospese e stangata per oltre 41 mila euro

In un'operazione che ha coinvolto più settori, sono state sospese cinque attività imprenditoriali e sono state applicate ammende per oltre 41 mila euro. Durante le verifiche sono stati scoperti quattro lavoratori irregolari e sono stati contestati abusi legati alla videosorveglianza, che risultava essere installata senza autorizzazioni. Le ispezioni hanno riguardato diverse imprese, portando a sanzioni e provvedimenti di sospensione delle attività.