Lavoratori in nero videosorveglianza abusiva e sicurezza inesistente | 5 attività sospese e stangata per oltre 41 mila euro
In un'operazione che ha coinvolto più settori, sono state sospese cinque attività imprenditoriali e sono state applicate ammende per oltre 41 mila euro. Durante le verifiche sono stati scoperti quattro lavoratori irregolari e sono stati contestati abusi legati alla videosorveglianza, che risultava essere installata senza autorizzazioni. Le ispezioni hanno riguardato diverse imprese, portando a sanzioni e provvedimenti di sospensione delle attività.
Quattro lavoratori “in nero” e cinque provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali. Ammende per 41.060,39 euro, a cui si aggiungono le maxi-sanzioni per l'impiego di personale non regolarizzato. Questo il bilancio dell'attività di vigilanza condotta dal contingente dell'Ispettorato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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