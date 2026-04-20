Lavoratori in nero in un salone di parrucchiere a Villabate | attività sospesa e multa di 18 mila euro
A Villabate, un salone di parrucchiere è stato chiuso e multato con 18 mila euro per aver impiegato quattro lavoratori in nero su cinque. Contestualmente, in un cantiere di Palermo, un'impresa edile è stata sospesa perché operava senza patente a crediti. Le autorità hanno effettuato controlli che hanno portato a queste sanzioni e alla sospensione delle attività.
Un'impresa edile che operava in un cantiere di Palermo senza patente a crediti e un salone di parrucchiere a Villabate che impiegava ben 4 lavoratori in nero su 5. È questo il bilancio dei controlli del personale ispettivo del contingente Inl Sicilia in servizio a Palermo.Nel primo caso.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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