Lavoratori in nero in un salone di parrucchiere a Villabate | attività sospesa e multa di 18 mila euro

A Villabate, un salone di parrucchiere è stato chiuso e multato con 18 mila euro per aver impiegato quattro lavoratori in nero su cinque. Contestualmente, in un cantiere di Palermo, un'impresa edile è stata sospesa perché operava senza patente a crediti. Le autorità hanno effettuato controlli che hanno portato a queste sanzioni e alla sospensione delle attività.