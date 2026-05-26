Tre ladri vestiti di bianco con la mascherina chirurgica mentre la proprietaria è in casa da sola Lei scappa terrorizzata

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre uomini vestiti di bianco, con mascherine chirurgiche e guanti neri, sono entrati in una casa mentre la proprietaria era sola. I ladri indossavano pantaloncini corti, maglietta e un cappellino calato sul volto, cercando di coprirsi. La proprietaria è scappata spaventata dall’abitazione. Non ci sono dettagli su eventuali danni o furto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Guanti neri alle mani per non lasciare impronte, vestiti tutti di bianco. Pantaloncini corti e maglietta, un cappellino calato sul volto e una mascherina chirurgica per coprirsi il viso. Tre ladri hanno preso di mira una villetta a Desenzano del Garda, popoloso comune in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Today.it

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