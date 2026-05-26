Ladri in giardino mentre la proprietaria è in casa | incubo in pieno giorno

Sabato 23 maggio, a Desenzano del Garda, tre ladri sono entrati in una villa mentre la proprietaria si trovava ancora in casa. I malviventi sono entrati nel giardino e hanno agito in pieno giorno, senza essere immediatamente scoperti. La proprietaria ha assistito alla scena senza riuscire a fermarli. Non ci sono state segnalazioni di feriti o di furto concluso, ma l’episodio ha generato paura tra i residenti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Momenti di paura nel pomeriggio di sabato 23 maggio a Desenzano del Garda, dove tre ladri hanno preso di mira una villa nella zona delle scuole mentre la proprietaria era ancora all’interno dell’abitazione.L'assalto è avvenuto attorno alle 15.50, in pieno giorno. I tre malviventi hanno scavalcato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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