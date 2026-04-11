Ancona auto senza Rca e revisione | sequestrata Multata la proprietaria ma lei è morta da tre anni

A Ancona, un’auto priva di assicurazione e revisione è stata sequestrata dalle autorità. La proprietaria del veicolo, deceduta da tre anni, è stata comunque multata. La situazione solleva dubbi sulla gestione delle pratiche amministrative legate al veicolo e sulla condizione di abbandono in cui si trovano alcune automobili. Non ci sono altre persone coinvolte o ulteriori dettagli sulla vicenda.

ANCONA Difficile dire se questa sia più la storia di un paradosso amministrativo o quella di una drammatica solitudine. Di certo, parte tutto con una sanzione elevata lo scorso 13 marzo. Gli agenti della polizia locale di Ancona sono infatti intervenuti in via Marchetti per multare e sequestrare una Fiat Punto che era stata parcheggiata in strada ma era priva di revisione e di assicurazione. La vicenda Due gravi violazioni del Codice della Strada, tanto che l’auto è stata trasportata in depositeria in attesa che la sanzione venisse saldata. Ma è soltanto al momento di un controllo incrociato dei dati che è emersa la vera natura di questa vicenda.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, auto senza Rca e revisione: sequestrata. Multata la proprietaria ma lei è morta da tre anni Bimba di tre anni morta investita da un'auto nel Pratese | Sarebbe sfuggita al controllo della madreUna bambina di 3 anni è morta nella serata di domenica 22 febbraio dopo essere stata investita da un'auto lungo la strada regionale 325 in località... Leggi anche: Rca Marche, premio medio auto a 440 euro (+3,8%). Ma c’è chi paga di più