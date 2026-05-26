Tre giorni di festa a Illasi con il Palio dedicato a Ginevra

Da veronasera.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giorni di festa a Illasi con il Palio Rinascimentale “Ginevra d’Illasi” dal 29 al 31 maggio 2026 sono stati annunciati nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero. La manifestazione coinvolge diverse squadre che si sfideranno in prove storiche, con eventi dedicati alla figura di Ginevra. La presentazione ufficiale ha coinvolto organizzatori e rappresentanti comunali, senza ulteriori dettagli su programmi o partecipanti.

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È stato presentato nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, il Palio Rinascimentale "Ginevra d’Illasi", in programma dal 29 al 31 maggio 2026. Il Palio, che promuoverà rievocazioni, spettacoli, percorsi storici, attività didattiche e momenti di partecipazione collettiva, nasce come evoluzione del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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