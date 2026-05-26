Tre giorni di festa a Illasi con il Palio dedicato a Ginevra

Notizia in breve

Tre giorni di festa a Illasi con il Palio Rinascimentale “Ginevra d’Illasi” dal 29 al 31 maggio 2026 sono stati annunciati nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero. La manifestazione coinvolge diverse squadre che si sfideranno in prove storiche, con eventi dedicati alla figura di Ginevra. La presentazione ufficiale ha coinvolto organizzatori e rappresentanti comunali, senza ulteriori dettagli su programmi o partecipanti.