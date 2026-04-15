A Voltana tre giorni di festa con la Motosalsicciata

A Voltana si svolgerà un evento di tre giorni dedicato agli appassionati di moto, con musica dal vivo e momenti di convivialità. La manifestazione, denominata Motosalsicciata, si ripete anche quest’anno, offrendo un’occasione per condividere la passione per le due ruote e gustare specialità locali. La festa si svolgerà nel fine settimana, attirando visitatori e partecipanti da diverse zone della regione.

Torna anche quest'anno a Voltana la Motosalsicciata, l'atteso appuntamento che unisce la passione per le moto, la buona cucina e la musica dal vivo in un fine settimana all'insegna della festa e della convivialità. Si parte venerdì 17 aprile la serata si animerà con la musica con dj Francesco, in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Moncalieri, tre giorni di Festa Pugliese con prodotti tipici, musica e danzeDal 27 al 29 marzo, Piazza Mercato (ex Foro Boario) di Moncalieri si trasforma in un angolo di Puglia con la festa “Viva la Puglia”, tre giorni...