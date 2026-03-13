Tre giorni di festa momenti di riflessione e partecipazione | torna il Festival dedicato a Gianni Rodari

Il Festival dedicato a Gianni Rodari torna per il terzo anno a Forlì, portando tre giorni di eventi che combinano momenti di festa, riflessione e partecipazione. L’iniziativa è organizzata dal Comune e si focalizza sulla poetica educativa dell’autore, noto per aver valorizzato l’immaginazione, la creatività e il pensiero libero nel percorso formativo. La manifestazione coinvolge diverse attività rivolte a pubblico di tutte le età.

Torna per il terzo anno il Festival dedicato a Gianni Rodari e alla sua poetica educativa, un progetto che il Comune di Forlì ha scelto di dedicare all’autore che più di ogni altro ha saputo mettere al centro dell’educazione il valore dell’immaginazione, della creatività e del pensiero libero. Quest’anno la parola di riferimento che accompagna tutto il percorso è In–Visibile, un invito a guardare oltre ciò che appare e a riconoscere il valore di ciò che spesso non si vede: idee, emozioni, intuizioni e visioni. Questa edizione del Festival 2026 mette in dialogo il pensiero pedagogico di Rodari con quello di Italo Calvino, autore capace di raccontare il mondo con leggerezza, precisione e uno sguardo capace di cogliere l’ordine nascosto delle cose. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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