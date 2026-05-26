Tre candidati restano fuori dal consiglio | il commento di Menchetti Marinelli e Andreani

Tre candidati che si sono presentati alle elezioni comunali di Arezzo non entreranno nel consiglio, poiché le loro liste non hanno superato la soglia del 3%. La loro esclusione riguarda i candidati sostenuti da singole liste che non hanno raggiunto il limite minimo richiesto per l’accesso. Nessuno di loro, quindi, sarà presente nell’assemblea comunale dopo lo scrutinio. Questa decisione è stata confermata dai risultati ufficiali delle urne.

Tre candidati che hanno corso per il sindaco di Arezzo resteranno del tutto fuori. Le loro singole liste che li hanno sostenuti non hanno raggiunto la soglia del 3% prevista per accedere al consiglio comunale. Si tratta di Serena Marinelli che ha preso 825 voti pari all'1,82%, la lista. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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How do Municipal Elections work in South Africa

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