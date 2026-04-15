Il partito DSP ha annunciato ufficialmente i candidati in vista delle prossime elezioni comunali ad Arezzo. Tra i nomi proposti figura quello di Egiziano Andreani, che si candida alla carica di sindaco. La presentazione avviene il 15 aprile 2026, mentre la città si avvicina alle consultazioni elettorali. La campagna elettorale si preannuncia intensa, con diversi incontri e iniziative pubbliche in programma.

Arezzo, 15 aprile 2026 – . Arezzo si prepara ad accogliere un momento cruciale per la sua vita politica. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 18:00, in Piazza San Jacopo, la lista Democrazia Sovrana e Popolare (DSP) terrà una conferenza stampa per presentare ufficialmente alla cittadinanza aretina la propria lista di candidati. Questo importante appuntamento segnerà l’inaugurazione della campagna elettorale di DSP per la città di Arezzo, con il pieno sostegno a Egiziano Andreani, candidato Sindaco. L'evento vedrà la partecipazione di figure di spicco, tra cui il Coordinatore Regionale Andrea Romiti, oltre ad altri ospiti che interverranno per illustrare il progetto politico e le proposte per il futuro di Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - DSP Presenta i Candidati per Arezzo: Egiziano Andreani Sindaco

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