Interdittiva Marinelli il Consiglio di Stato dà ragione alla Prefettura Il Prefetto | Il nome è eclatante ma è normale amministrazione

Il Consiglio di Stato ha confermato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Avellino contro una società del gruppo Marinelli. La decisione arriva dopo che il Prefetto aveva valutato i rischi legati alla presenza di questa azienda nel settore. Il rappresentante dell’ente ha commentato che, pur avendo un nome eclatante, si tratta di una normale procedura amministrativa. La vicenda si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto alle infiltrazioni criminali nel tessuto economico locale.