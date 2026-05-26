Tre auto a fuoco nel centro storico di Loreto Aprutino | indagano i carabinieri

Da ilpescara.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle 5, tre auto sono state avvolte dalle fiamme nel centro storico di Loreto Aprutino. I veicoli, parcheggiati lungo le strade della zona, sono stati danneggiati dall’incendio. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, senza ancora comunicare eventuali sospetti o cause. Nessuna persona è rimasta ferita.

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Un incendio ha danneggiato tre autovetture parcheggiate nel centro storico di Loreto Aprutino. L'episodio è avvenuto la notte fra domenica 24 e lunedì 25 maggio, in particolare poco prima delle 5 del mattino. Per cause ancora accertare (indagano i carabinieri della locale stazione), le fiamme. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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