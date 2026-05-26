Tre auto a fuoco nel centro storico di Loreto Aprutino | indagano i carabinieri

Notizia in breve

Nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle 5, tre auto sono state avvolte dalle fiamme nel centro storico di Loreto Aprutino. I veicoli, parcheggiati lungo le strade della zona, sono stati danneggiati dall’incendio. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, senza ancora comunicare eventuali sospetti o cause. Nessuna persona è rimasta ferita.