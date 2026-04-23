Auto della Guardia Agroforestale a fuoco | indagano i carabinieri

Nella notte a Sarno, un veicolo della Guardia Agroforestale è stato bruciato, provocando grande preoccupazione tra i residenti. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell'incendio e identificare eventuali responsabili. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sui dettagli dell'evento o sulle eventuali motivazioni dietro l'attacco. La situazione resta sotto controllo mentre proseguono le verifiche.

Paura l'altra notte, a Sarno, quando un'auto della Guardia Agroforestale è stata distrutta dalle fiamme. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della stazione. Il fattoL'incendio si è verificato all'esterno sella sede dell'ente, impegnato nelle attività preventive e di contrasto ai reati.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Auto a fuoco: i pompieri domano il rogo, i carabinieri indagano "Situazione insostenibile a Gallina e nel territorio": la denuncia di Oipa e Guardia agroforestale italianaLe due associazioni ribadiscono che "se non arriveranno interventi concreti, procederemo in Ppocura, prefettura e relativi ministeri" Nonostante le... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Auto della Guardia Agroforestale a fuoco, indagano i carabinieri; Auto della Guardia Agroforestale avvolta dalle fiamme a Sarno: si indaga; Sarno, in fiamme un'auto della Guardia Agroforestale Italiana; Sarno, sotto attacco la Guardia Agroforestale, auto in fiamme. Sarno, sotto attacco la Guardia Agroforestale, auto in fiammeAttacco alla Guardia Agroforestale, in fiamme una vettura di servizio dinanzi alla sede del Distaccamento di Sarno. Quasi sicuramente si tratta di una azione di matrice dolosa portata a segno ... ilmattino.it “Quanto accaduto la notte scorsa è un episodio grave. L’auto della Guardia Agroforestale Italiana è stata distrutta dalle fiamme dinanzi alla sede di Sarno. Attendiamo gli esiti delle indagini delle autorità competenti. Sull’episodio sono già in corso accertamenti - facebook.com facebook