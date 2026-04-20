Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che dopo vent’anni si è verificata una svolta nel caso di un omicidio avvenuto in passato. La vittima, inizialmente trovata morta in circostanze misteriose, era stata successivamente data alle fiamme. Questa mattina, sono stati eseguiti tre arresti collegati a quella vicenda, portando avanti le indagini che avevano coinvolto diverse piste e testimonianze nel corso degli anni.

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone, ritenute gravemente indiziate di delitti contro la persona e in materia di armi, aggravati dal metodo e dalla finalità di agevolazione mafiosa, in quanto inserite e operanti nell’ambito del Clan dei Casalesi, fazione Bidognetti. Il provvedimento cautelare scaturisce da attività investigativa che ha consentito di ricostruire, allo stato delle indagini e fatta salva la presunzione di innocenza, un omicidio consumato nell’aprile 2004 nei territori di Frignano e Villa di Briano.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Freddato e poi dato alle fiamme: svolta dopo 20 anni, tre arresti

The Bloodiest Bank Heist: How Professional Robbers Killed to Silence Witnesses & Evade the FBI

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