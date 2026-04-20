Ucciso tra Frignano e Villa di Briano e poi dato alle fiamme | tre arresti per l’omicidio Tesorello

Dopo più di vent’anni, un caso di omicidio nel Casertano ha trovato una svolta con l’arresto di tre persone. La vittima, un uomo di 35 anni, è stato ucciso tra Frignano e Villa di Briano nell’aprile del 2004. Il suo corpo è stato poi dato alle fiamme. Le indagini, durate tutto questo tempo, hanno portato all’arresto degli imputati coinvolti nel delitto.

Un delitto irrisolto per oltre due decenni trova oggi una svolta decisiva. Si tratta dell’uccisione di Matteo Tesorello, 35 anni, assassinato nell’aprile del 2004 tra Frignano e Villa di Briano, nel Casertano. Nella mattinata di lunedì 19 aprile, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito tre arresti. Gli indagati sono ritenuti gravemente sospettati di reati contro la persona e violazioni in materia di armi, con l’aggravante del metodo mafioso e dell’agevolazione al clan dei Casalesi, in particolare alla fazione Bidognetti. Le indagini condotte negli anni dagli investigatori hanno permesso di fare luce su quanto accaduto.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ucciso tra Frignano e Villa di Briano e poi dato alle fiamme: tre arresti per l’omicidio Tesorello Notizie correlate Omicidio Matteo Tesorello, ucciso e poi bruciato: svolta dopo 22 anni, tre arresti nel clan dei CasalesiGli inquirenti hanno fatto luce sull'omicidio di Matteo Tesorello, 35enne ucciso nella provincia di Caserta nel 2004: tre persone, appartenenti al... Freddato e poi dato alle fiamme: svolta dopo 20 anni, tre arrestiSu delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di...