Due donne di 79 e 81 anni sono state investite mentre attraversavano via Aldo Moro, ad Atri. La donna di 79 anni è deceduta, mentre l’amica è rimasta grave. L’incidente è avvenuto mentre si recavano a piedi verso un supermercato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna ferita in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma lungo via Aldo Moro. Tragedia ad Atri, dove due donne anziane sono state investite da un’auto mentre attraversavano la strada per raggiungere un supermercato. L’incidente è avvenuto lungo via Aldo Moro, dove una Fiat Panda guidata da un uomo di circa quarant’anni ha travolto le due amiche, rispettivamente di 79 e 75 anni. Muore in ospedale la 79enne. Ad avere la peggio è stata Gabriella Pelusi, 79 anni, soccorsa in condizioni disperate subito dopo l’impatto. La donna è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Pescara, ma i medici non sono riusciti a salvarle la vita a causa delle gravissime ferite riportate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Travolte mentre attraversano la strada ad Atri: morta una donna di 79 anni, grave l’amica

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