Giovane mamma e la sua bimba di 7 anni travolte da una moto mentre attraversano la strada

Venerdì 17 aprile a Villa Carcina una donna di 32 anni e la sua bambina di 7 sono state travolte da una moto mentre attraversavano le strisce pedonali vicino al parco di Villa Glisenti. L'incidente è avvenuto sulla strada Sp345, generando grande preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di assistenza e verifica delle condizioni delle due donne.

Momenti di grande apprensione nella serata di ieri, venerdì 17 aprile, a Villa Carcina, dove una donna di 32 anni e la sua bambina di 7 sono state investite da una moto mentre attraversavano la Sp345, sulle strisce pedonali nei pressi del parco di Villa Glisenti.L’allarme è scattato intorno alle.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Notizie correlate

Sorelline di 4 e 5 anni travolte da una Smart sulle strisce pedonali mentre attraversano la strada con il nonno e il fratello. Stavano andando all'asiloCHIEVO - Due sorelline di 4 e 5 anni sono state investite da una Smart guidata da un 22enne mentre stavano attraversando la strada sulle strisce...

Lecce, orrore su una bimba di 8 anni: stuprata da un uomo mentre la mamma riprendevaUna storia terribile quella che arriva dal basso Salento, dove una bambina di soli 8 anni è stata violentata per mesi da un uomo mentre la madre...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Mamma e figlia trovate morte in camera da letto, in avanzato stato di decomposizione; Frosinone, 600 kg di hashish nel frigorifero: arrestati mamma e figli; Uccise la mamma e bruciò la casa. Via al processo per il figlio disabile: Dibattimento incostituzionale; Vigevano, Jennifer Pedano non ce l’ha fatta: morta la mamma di 32 anni sbalzata dalla moto.

Giovane mamma e figlia, residenti a Rifiano, perdono la vita in un incidente d'auto in RomaniaUna giovane donna rumena di 26 anni, Corina Matras, residente a Rifiano e la figlia Melissa di 5 anni hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto all’alba di martedì 20 gennaio in ... rainews.it

Giovane mamma gravissima per un’emorragia post parto, i medici le salvano la vita con un intervento innovativoDi fronte a questo scenario, l’équipe ha scelto una strada diversa, puntando su una soluzione innovativa e conservativa. È stata infatti eseguita un’ablazione termica a microonde guidata da ecografia ... lanazione.it

TRAGEDIA FAMILIARE: GIOVANE MAMMA SI GETTA DA UN VIADOTTO DELLA SALTO-CICOLANA Una giovane mamma di 38 anni questa mattina alle 10 si è tolta la vita, lanciandosi da un viadotto della Salto-Cicolana (la strada che da Rieti corre verso Bor facebook

‘Giustizia per Eleonora’, manifestazione a Firenze per la giovane mamma di Rufina uccisa dal compagno x.com