Gli accessi ai sei centri traumatologici della Valle d’Aosta sono aumentati del 45,4% rispetto alla scorsa stagione invernale, raggiungendo un totale di 6.000. La maggior parte dei ricoveri riguarda traumi legati a sport invernali e attività outdoor. L’incremento si registra soprattutto nei mesi di dicembre e gennaio. Non sono stati segnalati incidenti di particolare gravità o decessi. La crescita degli accessi si mantiene su livelli elevati rispetto agli anni precedenti.

Gli accessi ai sei centri traumatologici della Valle d’Aosta sono aumentati del 45,4% rispetto alla scorsa stagione invernale, con un totale di 6.891 utenti presi in carico nei comprensori sciistici. Il balzo numerico evidenzia come la rete territoriale abbia assorbito gran parte della domanda, limitando l’afflusso al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta, dove è confluito solo il 5% dei pazienti, ovvero 325 persone su quelli assistiti. La rete territoriale tra Courmayeur e Gressoney gestisce il flusso degli infortuni. La gestione della salute nelle zone montane ha un impatto massiccio durante l’inverno appena concluso. I centri specializzati situati a Courmayeur, Cervinia, Pila, La Thuile, Gressoney e Ayas hanno registrato una crescita significativa rispetto ai 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Traumi in Valle d’Aosta: +45% di accessi ai centri montani in inverno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Steppenwolf by Hermann Hesse | Full Audiobook | Complete Edition (including Review) | For Sleep

Notizie e thread social correlati

Traumi in Val d’Aosta: +45% di accessi ai centri, ospedale salvoDurante la stagione invernale 2025/2026, i sei centri traumatologici in Val d’Aosta hanno registrato 6.

Calcio a 5: il Piemonte-Valle d’Aosta trionfa ai supplementariNel calcio a 5, la sfida tra Piemonte-Valle d’Aosta e Lazio si è conclusa ai supplementari, con la squadra piemontese che è riuscita a ribaltare un...

Argomenti più discussi: I traumi di Gaza; Emergenza in centro a Modena, aggiornamento ore 10.00 domenica 17 maggio; Bussoleno: donna soccorsa dal Sasp sulla via ferrata dell'Orrido di Foresto; Scivola e precipita in un canale: salvato con l'elicottero - BresciaToday.

Basta così dai. Vendeteci all'Austria. O anche a San Marino. #ItaliaPaeseDiMerda #MagistraturaDemmerda x.com

Soccorritori valdostani si specializzano in gestione traumiI soccorritori valdostani si specializzano nella gestione pre-ospedaliera dei traumi (Prehospital trauma life support). Un primo intervento formativo organizzato dall'Ausl Valle d'Aosta si è svolto a ... ansa.it