Calcio a 5 | il Piemonte-Valle d’Aosta trionfa ai supplementari

Nel calcio a 5, la sfida tra Piemonte-Valle d’Aosta e Lazio si è conclusa ai supplementari, con la squadra piemontese che è riuscita a ribaltare un vantaggio iniziale del Lazio. La partita si è conclusa con un gol decisivo nei tempi supplementari. L’atleta che ha segnato il gol che ha deciso il risultato finale è stata una figura chiave in questa vittoria.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Piemonte-Valle d'Aosta a ribaltare il vantaggio del Lazio?. Chi è l'atleta che ha segnato la rete decisiva nei supplementari?. Quali giocatrici del Saint-Pierre hanno guidato la squadra verso il titolo?. Perché questo successo conferma il valore del progetto sportivo regionale?.? In Breve Valentina Cugnod segna due reti decisive durante i supplementari a Fondi.. Il gruppo include tre calciatrici del Saint-Pierre: Orfano, Gulino e Brunelli.. La squadra ha vinto il secondo titolo nazionale dopo il successo del 2018.. Cugnod chiude il torneo con un totale di dieci reti segnate.. La Rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta conquista il secondo titolo nazionale nel Torneo delle Regioni di calcio a 5 femminile battendo il Lazio per 3-2 a Fondi, in provincia di Latina, venerdì 1° maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio a 5: il Piemonte-Valle d’Aosta trionfa ai supplementari Notizie correlate Torneo delle Regioni 2026, Piemonte Valle d’Aosta fa l’en plein! 4 su 4 ai quarti per il calcio a 5Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Gila Milan, c’è il via libera di... Leggi anche: Agricoltura, Gabriele Carenini rieletto presidente Cia Piemonte e Valle d'Aosta Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: TDR Calcio a Cinque: è finalissima per le ragazze del Piemonte Valle D’Aosta - Lega Nazionale Dilettanti Piemonte; Calcio A5, il Piemonte Valle d'Aosta sul tetto d'Italia; Scheda giocatore Noto Simone; Orgoglio Piemonte VdA: le ragazze del futsal sono campionesse d’Italia. Calcio A5, il Piemonte Valle d'Aosta sul tetto d'ItaliaProtagonista della finale e di tutto il percorso nel torneo Valentina Cugnod autrice di una doppietta che l’ha proiettata in testa alla classifica marcatrici con 10 reti ... rainews.it Piemonte e Valle d'Aosta ai quarti del Torneo delle regioniLa qualificazione delle squadre piemontesi e valdostane, a Gaeta dove sono in corso le selezioni del torneo giovanile. Da mercoledì le gare ad eliminazione diretta. Le finali il prossimo 1° maggio ... rainews.it Un saluto a tutto il gruppo Alpe Palancato, frazione di Boccioleto in Val Sermenza, valle laterale della Valsesia. In provincia di Vercelli nel Piemonte . - facebook.com facebook